نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيل فانينج بطلة لفيلم جديد عن شخصية Predator في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الممثلة الشابة إيل فانينج للمشاركة في بطولة فيلم جديد، عن شخصية Predator، يكون من إنتاج شركة 20th Century.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيجمع بين الرعب والتشويق في قصة تتمحور حول إيل فانينج ضمن الأبطال الرئيسيين.

وتشارك النجمة الشابة إيل فانينج في تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشارك في بطولته تيموثي شالمي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه حول قصة حياة المغني الراحل بوب ديلون.

مشروعات قادمة

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه أغنيات ديلان ضمن أحداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.

مشروع سينمائي جديد

وفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي، يعتبر أحدث فيلم سينمائي له بعد تجربة فيلم Bones And All، وفيلم رعب كوميدي، من اخراج لوكا جواداجنينو، ويشارك في بطولته تيموثي شالامي الذي يجسد شخصية باسم "لي"، وتايلور راسل التي تجسد شخصية باسم "مارين ييلر"، ومارك رايلانس الذي يجسد شخصية باسم "سولي"، وكلوي سيفاني التي تجسد شخصية باسم جانيلا ييلر، وأيضا مايكل ستولبيرج الذي يجسد شخصية باسم جيك، ومادلين هال التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كيم.