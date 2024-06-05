نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته..تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ محمد نجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان محمد نجم، الذي اشتهر بالبساطة واللون الكوميدي والإفيهات الطريفة أشهرها "يا شفيق يا راجل"، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة محمد نجم



ولد نجم في قرية الغار بمدينة الزقايق في محافظة الشرقية، يوم 15 يناير عام 1944، اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، واختار هذا الاسم ليكون اسم الشهرة لديه محمد نجم.

مشواره الفني



بدأ مشواره الفني في فترة السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم قرر الاتجاه إلى المسرح وبدأ من خلال مسرح الجامعة، بعد قيام أحد زملاءه بترشيحه لدور في مسرحية الفنانة نجوي سالم، بعد اعتذار النجم الأساسي.

وأوضح نجم أن هذا النجم كان الفنان الكبير سمير صبري، وتمكن من نيل إعجاب جمهور المسرحية، وكانت أولى مسرحياته هى موزة و3 سكاكين.



وبدأ العمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، وأسس بعدها مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، وكانت أول بطولة له مسريحة حاجة تلخبط التي قدمها في عام 1970، وقدم الكثير من المسرحيات من أبرزها: البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر.

كما شارك في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون من أبرزها: أبدًا لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان.



أزمة محمد نجم مع أحمد أدم



استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “شيخ الحارة”، الفنان أحمد آدم وسألته عن محمد نجم، وعن اتهام نجم له بتقليده، وجاء رد أحمد أدم علي هذا قائلًا أنا مش بقلده في التمثيل، موضحًا أنه قام بذلك أكثر من مرة أمامه ولكن يبدوا أن ذلك أغضبه ولم يكن يعرف.

وأضاف: مش هغلط فيه لأنه راجل كبير وبتفادى أني اتكلم عنه، غلط فيا 20 سنة ولم أغلط به مرة واحدة، عندي القدرة أني أكره الناس في محمد نجم في مواقف شفتها بعيني في ليلة ولكنه أكبر من ذلك.

هل أحمد أدم يتسبب في وفاة محمد نجم؟



وصرح نجله شريف نجم من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج حضرة المواطن، قائلًا: لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضا حتى وافته المنية.

وفاة محمد نجم



في يوم 5 يونيو عام 2019، توفى محمد نجم إثر جلطة في القلب استدعت نقله للمستشفى، ومن ثم دخل نجم في غيبوبة استمرت ليومين، وتوفي بعد ذلك عن عمر ناهز 75 عامًا.