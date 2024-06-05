نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل إليسا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 22 يونيو من الشهر الجاري في لبنان، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

منشور إليسا



وفي سياق آخر، أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود الفعل وتفاعل الجمهور على أحدث ألبوماتها الغنائية “أنا سكتين” الذي طرحته خلال الفترة الماضية، ونشرت بوستر الألبوم، عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة: "مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكرا من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، إنتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح، حقيقة، فرحانة معاكم وفيكم".

ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.. دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

نجاح ألبوم انا سكتين



سبق، واحتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين” خلال الأيام الماضية، حيث أقامت حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور، وحققت أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.