نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شذى حسون تطرح أغنية "بنادي عليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شذى حسون، لطرح أغنيتها الجديدة "بنادي عليك "اليوم الأربعاء عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال شذى حسون

يذكر أن آخر أعمال شذى حسون أغنية “كان واضح” التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي ألحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، ومن كلمات سمر البحرينية.



كلمات الأغنية



كان واضح من عيونك

ومن كلامك وإنفعالك

وصارت إكفوفك

تلوّح بالنهاية وإنسحابك

كان واضح إبعيوني جدًا

خيبتي منك وإنهزامي

كنت عارف وأدري

أصلا ما يهمك نص كلامي

كان واضح من غيابك

وإبتعادك وإنشغالك

وماتت اللهفة

بصوتك والحنين بعتابك

كنت أكذب أنا عيني

فعلا وأنخذل منك وأعاني

وأنا خايف وانت طبعا

ما يحن قلبك عشاني.