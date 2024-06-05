فن ومشاهير

"كارت شحن" يحتل قمة مشاهدات جمهور نتفليكس في مصر والسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - احتل الفيلم المصري “كارت شحن” قمة مشاهدات الجمهور المصري والسعودي عبر منصة نتفليكس العالمية.
 

أبطال فيلم كارت شحن    

 
الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي علي ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومني جمال وهالة فاخر، وشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد.  

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أحداث فيلم كارت شحن 

 

تتناول أحداث الفيلم التي تقدم كل من ثروت وبيومي في صورة كوميدية  مختلفة، ويلعبان فيه شخصية “شريف” محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له اسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا "بيومي فؤاد "من خلال التطبيقات الإلكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة،
وهو من توزيع شركة اتحاد الفنانين  الموزع هشام عبد الخالق.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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