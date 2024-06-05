عنبه يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - روج مطرب المهرجانات عنبة، لألبومه الجديد المكون من 5 أغنيات، والمقرر طرحه بداية من يوم وقفة عيد الأضحى المقبل، حيث شارك جمهوره بمنشور له كشف فيه أسماء أغاني الألبوم عبر خاصية ستورى على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "طب تحبوا اسمى الألبوم إيه؟، هيبقى 5 أغاني إن شاء الله عم الحته، سیطرة، بالحب، المعلم، ضد العالم دی أسماء الأغاني وقفة العيد ميعادنا على اليوتيوب".

عنبة يعلق على أزمة عصام صاصا



وعلى جانب آخر، علق عنبة، على أزمة مطرب المهرجانات عصام صاصا الأخيرة إثر اتهامه بدهس شاب ووفاته أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وقال عنبة خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:" أول حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا طالع بقدم خالص التعازي لأسرة ضحية حادث عصام صاصا ربنا يرحمه ويصبركم، أنا حاسس بيكم لأن بنت عمي ماتت من 4 سنين أو أكتر وهي في زهرة شبابها وهي بتعدي برضه العربية خبطتها وجريت محدش وقف ليها".

وتابع عنبة:" أنا عارف إن مفيش فلوس في الدنيا هتعوض ابنكم، ورسالتي لأهل الضحية أنا مش بلومكم في حاجة ربنا يصبركم موقف صعب أنتم مدمرين نفسيًا هنا وهو مدمرنفسيًا بس اللي عايزه أقوله هو مش بيخبط أي حد ومش بيدوس على الناس بفلوسه".

واختتم عنبة حديثه:" بلاش حد يفهمكم حاجة عن الراجل اللي أنتم مش شايفين حالته بسبب الحادثة دي، الله يرحم الشخص اللي مات، الناس اللي على النت طالعين بس عاملين ينتقدوا فيه ومحدش مهتم يدعى للراجل، وده اسمه استغلال وتريند أبوس أيديكم يا تعزوا الناس لتسكتوا أفضل".

آخر أعمال عنبة



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال مطرب المهرجانات عنبة، هو مشاركته في مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيي الفخراني، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، والعمل من تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.