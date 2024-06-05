لهذا السبب.. مي عمر تتصدر تريند "جوجل" في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم النجمة مي عمر تريند محركات بحث "جوجل" في السعودية، فور نشر زوجها المخرج محمد سامي بفيديو لها أثناء تمرينها وتحضيرها لفيلم "الغربان" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



أكد سامي في الفيديو أنه يشعر بالخوف بسبب وجود أشياء غريبة في منزله بشكل يومي، ثم وجه الكاميرا نحو المكان الذي كانت مي عمر تتدرب فيه على مشهد قتالي باستخدام سيوف مع مدربين من روسيا.

وعلق محمد سامي مازحًا في نهاية الفيديو "أنا بقيت خايف من مي جدًا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدًا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي".

مي عمر تستعد لبدء تصوير الغربان

ومن جانبه، تستعد النجمة مي عمر، للبدء بتصوير مشاهدها في فيلم "الغربان"، الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، وتحديدًا خلال الحرب العالمية الثانية عام 1942.



فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.



تفاصيل مسلسل إش إش

الجدير بالذكر أن مي عمر كشفت مؤخرًا عن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسلها لموسم رمضان 2025، ويحمل اسم "إش إش".

وتقدم مي عمر في مسلسل "إش إش" دور راقصة، وسبق وأعلن محمد سامي أنه انتهى من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، ومن المفترض أن تبدأ تحضيرات التصوير في أقرب وقت.

