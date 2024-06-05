نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم ومؤلف السرب وأبطال دواعي سفر في سبوت لايت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد.

فقرة أحمد حاتم

وسوف تستضيف الفنان أحمد حاتم الذي يكشف لأول مرة عن مصير فيلم الملحد الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، حيث أجازته الرقابة عل المصنفات الفنية وأصبح جاهزًا للعرض.



كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأبنه عزيز وعن حياته الشخصية، ويكشف ايضا تفاصيل فيلم المنبر الذي يتحدث عن مؤسسة الازهر الشريف، ويتحدث عن ذكرياته مع فيلم أوقات فراغ الذي كان نقطة انطلاقه لعالم الشهرة والنجومية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

كما تستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال فيلم ينقدر ظروفك يعد عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وتستضيف أيضًا خلال الحلقة المؤلف والفنان عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب الذي يوثق لتفاصيل هامة وبطولة تاريخية قامت بها القوات المساحة المصرية، وتستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال مسلسل دواعي السفر الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه على منصة واتش ات.

مواعيد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.

أعمال أحمد حاتم المقبلة

فيلم قصر الباشا يضم كوكبة من نجوم الفن وهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان، من تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.