نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تروج لعرض أول حلقتين من "أم الدنيا2" على “watch it” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة سوسن بدر، للجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا"، الذي من المقرر بدء عرض أولى حلقتين منه على منصة "watch it”، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت سوسن بدر صورة من كواليس تصوير أم الدنيا عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "اول حلقتين من ام الدنيا ٢ حينزلوا بكرا الصبح علي واتش ات … الصورة من تصوير اول مشهد في اول يوم تصوير … مين عارف كنا بنصور فين ؟".





مواعيد عرض مسلسل أم الدنيا2

وقد أعلنت منصة واتش ات عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا والتي ستبدأ في يوم الخميس المقبل الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري عبر المنصة الرقمية الشهيرة واتش ات، حيث يتم عرض حلقتين كل اسبوع والعمل مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والإخراج لـ محمود رشاد.

الهدف من العمل الوثائقي أم الدنيا

ويعد الهدف الأساسي من إنشاء السلسلة الوثائقية أم الدنيا هو تسليط الضوء على جميع الحضارات المصرية التي مرت على الانسان المصري من الحضارة الفرعونية القديمة والحضارة الفاطمية وعصر سيطرة الهكسوس على مصر، وعصر دخول الإسلام إلى مصر وسرد كل حضارة وكل عصر بصورة شيقة حيث تقوم الفنانة سوسن بدر بسرد الحكاية عن طريق "التعليق الصوتي" بصورة بسيطة لتنال اعجاب الجمهور.



أم الدنيا الجزء الأول



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل أم الدنيا الجزء الأول حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر سبتمبر من عام 2022 وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه سرد قصة الانسان المصري القديم البدائي وكيف بدأ حياته وتوالت الأحداث حتى الوصول إلى حكم كليوباترا، مرورًا بعصر الاضمحلال الذي واجهته مصر، وحتى ازدهار الدولة المصرية القديمة.

آخر أعمال الفنانة القديرة سوسن بدر



وفي سياق مُتصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسل تحت عنوان "حدوتة منسية" والذي تم عرضه في يوم 27 من شهر يناير الماضي لهذا العام 2024، حيث أنها قدمت دور "سعاد" الأم التي تمتلك ثروة ضخمة وتحاول مواجهة مشاكل ابنائها، وتدور أحداث العمل في اطار درامي مميز والمسلسل من إخراج محمد محي الدين.