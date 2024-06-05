جولة حول العالم.. نجوى كرم تكشف عن أحدث أعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت المطربة نجوى كرم حفلها الأخير في دبي، على مسرح أرينا، كاملًا عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد مطالبة الجماهير لها بذلك أكثر من مرة.

وقدمت نجوى كرم في حفل آرينا دبي 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي هيدا حكي، ثم اتبعتها بالأغاني «خليني شوفك بالليل، بالروح بالدّم، شارة مسلسل الزير سالم، ميدلي مغرومة وأنا ما فيّي.

وأغنية ما في نوم، والأغنية المنفردة الأخيرة لو سألوا حبيبي، ثم اتبعتها بموّال وميدلي ما بسمحلك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو ايلي العليا، لشحد حبك، حبيب الزين، ملعون أبوالعشق، زعلك صعب، مجبورة، إضحك للدنيا، لتختتم الحفل بأغنية شو هالليلة.

ونشرت نجوى عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكتبت: «بتمنى الحفلة تنال إعجابكن، بِفرح كتير بمحبتكن ودعمكن إلي، بتجدد كرمالكن، وشغفكن بخليني أستمر، ولهيك قريبًا رح نعلن عن تفاصيل جولتنا حول العالم، مشتاقة شوفكن».

آخر أعمال نجوى كرم

وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم «كاريزما»، والتي قدمت خلاله 7 أغاني، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما، اغنية مغرومة بحالي من كلمات إميل فهد وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي، أغنية زعلك صعب» من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة، وأغنية بحبك حب من كلمات وألحان ايفان نصوح ومن توزيع فادي جيجي، وأخيرًا أغنية وأني اشتقتلو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

كلمات اغنية مغرومة بحالي

مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

أنا، أنا مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

حتى إرضي عيونك بتجمّل وبنقّي عطري الفتّان

بسأل المراية بالأوّل باخذ رأيها بالألوان

حتى إرضي عيونك بتجمّل وبنقّي عطري الفتّان

بسأل المراية بالأوّل باخذ رأيها بالألوان

ولأنّه ذوقك مش عادي على ذوقك بختار

قصّة شعري ولون ثيابي شالي والزنّار

(بنقّي الأحلى (هي يي) بنقّي الأغلى (هي يي

بنقّي الأحلى بنقّي الأغلى وكلّه بيرخص للغالي

مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

أنا بدّي طيّر لك عقلك تشهق لمّا طلّ عليك

غيري مين اللي بيلبق لك روح اسأل اللي حواليك

أنا بدّي طيّر لك عقلك تشهق لمّا طلّ عليك

غيري مين اللي بيلبق لك روح اسأل اللي حواليك

بدي من نظراتي تولع ويجنّوا عينيك

إنت وحدّي ما تتطلّع لا هيك ولا هيك

(بدي تقول لي (هي يي) أوعى تفلّي (هي يي

بدي تقول لي أوعى تفلّي واسهر حدّك ليالي

مغرومة بحالي (أنا، أنا) لأ مش كرمالي

حتى إبقى حليانة بعينك برسم جمالي

مغرومة بحالي