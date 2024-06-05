نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب انتهاء عرضه.. قضايا يناقشها مسلسل دواعي السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا مسلسل دواعي السفر، والذي يعد أحدث أعمال منصة watchit الأصلية، وحقق نجاحًا جماهيريًا منذ عرضه.

قضايا يناقشها مسلسل دواعي السفر

ويناقش مسلسل دواعى السفر عدد من الرسائل المهمة ومنها كيفية محاربه الاكتئاب والوحدة، والتعرف على أنواع الوحدة وكيف كل شخص يتعامل معها، وقيمة الأصدقاء في حياتنا، وتأثير الفرصة الثانية على حياتنا، وأهمية التمسك بأحلامنا.

كما يناقش كيفية تخطي الاكتئاب والوحدة، ويتحدث عن فلسفة الرحيل والتأثر بشدة لرحيل أشخاص فارقونا، وكيف يستطيع الشخص أن يتخطى لحظات الفقدان؟ والاستمتاع بالحياة لآخر لحظة.

كما أن المسلسل أيضًا يستعرض كيف أن الطفولة وآثارها تظل ساكنة في القلوب والوجدان وتؤثر على حياة الأفراد عند الكبر، وهو ما تجسد في علي وداليا فكلاهما عانى من ترك أحد الأبوين في طفولتهما لهما وبالتالي ظلت هذه العقدة بداخلهما.

ويعزز المسلسل فكرة ضرورة تلقي العلاج النفسي عند التعرض للضغوط النفسية وأن العلاج النفسي أمرًا ضروريًا من أجل حياة سليمة.

أبطال مسلسل دواعي السفر



ومسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل دواعي السفر هو التعاون الثالث بين الفنان أمير عيد مع المؤلف محمد ناير بعد مسلسل ريفو، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعي السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف وحازت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما دفعه على إلى خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.





قصة مسلسل دواعي سفر



مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.