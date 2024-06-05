انت الأن تتابع خبر حمو بيكا يثير الجدل بسبب إهداء زوجته سيارة فارهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، الجدل على السوشال ميديا بسبب اهداء زوجته شمس أحدث سيارة من نوع "بورش"، تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، بمناسبة عيد ميلادها.



ونشر بيكا مجموعة من الصور على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يربط عيني زوجته قبل أن يفاجئها بهديته الفارهة.



وكتب بيكا لزوجته: شمس حياتي بنتي ومراتي نورتي كل سنيني، عايش عشانها ملكة زمانها اديلها والله عيني.



وكان المغني قد احتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة لهما معًا وعلّق: حب حياتي (شمس المجرة) كل سنة وأنتِ طيبة يا ست البنات وعقبال مليون سنة وأنت جنبي حبيبتي وبنتي وصحبتي، وكل دنيتي أم تاج (بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات).



وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هدية بيكا، معبرين عن إعجابهم بسخاء الفنان وحبه لزوجته.

وهنأ البعض الزوجة بالحظ السعيد، وتداولوا صور السيارة مع تعليقات إيجابية مثل "رائعة" و "حلم كل امرأة" و"ربنا يخليكم لبعض ما شاء الله حتى الذهب مش قادرة تشيله شايلهولها هو الراجل الحنين رزق" .