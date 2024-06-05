نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب البرومو.. فيلم 'ولاد رزق 3' يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم «ولاد رزق 3» محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حقق البرومو نسب مشاهدة مرتفعة اقتربت من المليون مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

برومو فيلم «ولاد رزق 3»

وظهرت في البرومو الدعائي مغامرات جديدة لولاد رزق والعديد من مشاهد الأكشن، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف مثل محمد لطفي.

موعد عرض فيلم «ولاد رزق 3»

تستعد دور العرض السينمائية الأربعاء المقبل، لإستقبال عدد من الأفلام الجديدة، والتي يستفتح بها موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وهو فيلم «ولاد رزق 3» بطولة النجم أحمد عز.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتشهد أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ايرادات الجزئين لـ ولاد رزق

والجدير بالذكر ان الجزآن الأول والثاني من ولاد رزق، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ".