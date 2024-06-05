نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تفاصيل برومو فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم «ولاد رزق 3» محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حقق البرومو نسب مشاهدة مرتفعة اقتربت من المليون مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

تفاصيل برومو فيلم «ولاد رزق 3»

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برومو الفيلم، وعلقت: «أحداث جديدة، بلد جديدة، لعب على كبير، بس اللي مش هيتغير هو الإخوات اللي دايمًا في ضهر بعض، استنوا ولاد رزق 3 القاضية في جميع دور العرض يوم 12 يونيو 2024»، وظهرت في البرومو الدعائي مغامرات جديدة لولاد رزق والعديد من مشاهد الأكشن، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف مثل محمد لطفي.

وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتشهد أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

