نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «ولاد رزق 3» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم «ولاد رزق 3» محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حقق البرومو نسب مشاهدة مرتفعة اقتربت من المليون مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

التحضير لـ مشروع ولاد رزق

بدأ التحضير لـ مشروع ولاد رزق لأول مرة في 2012 وكان من المقرر أن يقدم بطولته عمرو سعد مع المخرج طارق العريان، وكان من المقرر أن يشارك محمد رمضان في البطولة، ولكن سرعان ما توقف المشروع فجأة، انتقالت البطولة إلى محمد رجب وعاد بعدها ولاد رزق إلى الواجهة في 2013، وتم الاستقرار على محمد رجب كبطل للفيلم بدلًا من عمرو سعد، ثم انتقل الدور بعدها إلى أحمد السقا، الذي بدأ بالفعل التحضير للفيلم، وتم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة معه في العمل منهم ياسر جلال وخالد النبوي في دور الضابط الذي قدمه محمد ممدوح في النهاية، بالإضافة إلى أمير كرارة الذي اعتذر عن دور عمرو يوسف وقتها، كان محمد إمام مُرشحًا لتقديم دور أحمد الفيشاوي في الفيلم، ونفس الأمر بالنسبة لـ رامز أمير الذي اعتذر عن دور كريم قاسم في العمل.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتشهد أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تفاصيل برومو فيلم «ولاد رزق 3»

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برومو الفيلم، وعلقت: «أحداث جديدة، بلد جديدة، لعب على كبير، بس اللي مش هيتغير هو الإخوات اللي دايمًا في ضهر بعض، استنوا ولاد رزق 3 القاضية في جميع دور العرض يوم 12 يونيو 2024»، وظهرت في البرومو الدعائي مغامرات جديدة لولاد رزق والعديد من مشاهد الأكشن، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف مثل محمد لطفي.

قصة ولاد رزق

تدور قصة فيلم ولاد رزق حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بان لا يفترقوا عن بعضهم ولكن بشرط ان يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار.، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة دون سبب معروف.

ولاد رزق

حقق الجزآن الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ".