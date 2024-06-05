علام اتدبس.. ويزو تروج لفيلم "اللعب مع العيال"

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أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ويزو لأحدث أعمالها السينمائية بعنوان "اللعب مع العيال"، حيث شاركت البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت ويزو على البوستر قائله: "علام اتدبس في العيال فيلم اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية.





طرح البرومو التشويقي لفيلم "اللعب مع الكبار"





وطرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع الكبار، البرومو التشويقي، وظهر الفنان محمد إمام، في مواجهة الفنان باسم سمرة، والفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل التي تدور في البدو، ويهرب محمد إمام ويواجه العديد من المشكلات، انتهي المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزًا لعرضه تجاريًا في عيد الأضحي القادم.





أبطال فيلم اللعب مع الكبار





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.





أحداث فيلم اللعب مع الكبار

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.



