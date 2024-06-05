نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مسرحية 'ملك والشاطر' بطولة أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم أحمد عز، أولى بروفات مسرحيته الجديدة ملك والشاطر، على مسرح موفنبيك، بمشاركة باقي أبطالها النجمة الكبيرة يسرا، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفي غريب.

موعد عرض مسرحية ملك والشاطر

ومن المقرر إنطلاق أول عروض مسرحية ملك والشاطر على أحد المسارح الضخمة في الرياض، لمدة أسبوعين، بدًا من 26 يونيو الجاري.

تفاصيل شخصية أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر

يجسد أحمد عز خلال المسرحية شخصية الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

تفاصيل مسرحية ملك والشاطر

وتعتبر مسرحية «ملك والشاطر» من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز ويسرا، وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعٍ كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة «ست الكل» للزواج من شقيقتها، ومن هنا تتوالى الأحداث.

أحدث أعمال أحمد عز

ومن ناحية اخري، ينتظر النجم أحمد عز، عرض فيلمه «ولاد رزق 3.. القاضية»، بدءًا من 13 يونيو الجاري، وهو العمل المتوقع أن يحقق أرقام قياسية في شباك تذاكر أفلام عيد الأضحى، وقرر رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية د.خالد عبدالجليل منح الفيلم تصنيف عمري +16 للكبار فقط، ولاد رزق الجزء الثالث يشاركه في بطولته الفنان عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.

وايضا يواصل احمد عز تصوير أحدث أفلامه «فرقة الموت»، أمام كاميرات المخرج أحمد علاء، وهو العمل المتوقع أن يعرض في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، ولن يلحق بموسم صيف 2024، ويتم تصويره في أماكن متفرقة، وهو من أعمال الميزانيات الضخمة، من بطولة النجم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبدالخالق الماسة وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداثه حول ضابط يتم اختياره -أحمد عز- ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعيه أفلام الحركة والإثارة، ويشارك في بطولته منة شلبي وبيومي فؤاد وعصام عمر.

أخر أعمال أحمد عز على خشبة المسرح

وكان آخر أعمال أحمد عز في المسرح كانت هادي فالنتين إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.