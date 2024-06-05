نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر المتهم بسبها وقذفها بعد اعتذاره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الفنانة منى زكي التنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية ضد اليوتيوبر، المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف لها، وذلك بعد أن قدم اعتذارًا عما بدر منه.

وقال المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة منى زكي، إن اليوتيوبر قدم اعتذاره وأسفه عن وقائع السب والقذف التي وجهها للفنانة منى زكي ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية، كانت قد حكمت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وأضاف سعيد، أنه بناءً على هذا الاعتذار وتوسط العديد من الأطراف الذين أعربوا عن أسفهم لما صدر عن المتهم، وتعهدهم بعدم تكرار الإساءة في المستقبل، وحرصًا من الفنانة منى زكي على مستقبل المتهم وعدم التأثير على أسرته في حال حبسه، فقد قررت قبول اعتذاره.

يذكر أن أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة اليوتيوبر أحمد وجيه، بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز.

الحكم على اليوتيوبر

وبالإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، ثبت في حق المتهم سب وقذف المجني عليها مني زكي- بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله- أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها.

وذكرت الحيثيات: أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحا من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الشاكي ثبت احتوائه على عبارات سب وقذف من قبل المتهم.

واستندت الحيثيات إلى تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- قسم المساعدات الفنية – بوجود المقطع محل الفحص على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) وبفحصه تبين أنه يحتوي على عبارات تسيئ إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني، وتم نشر هذا المقطع على القناة وبتتبع القناة مرتكبة الواقعة تبين أنها مرتبطة برقم الهاتف المحمول وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدمه المتهم.

وأوضحت: أن المحكمة اطمانت إلى ما ورد في الأوراق، وحاكمت المتهم على مدار عدة جلسات أدعى فيها محامي منى زكى بتعويض مدنى مؤقت قدره 50 ألف جنيه وسداد الرسم والمحكمة أمهلتهما الأجل المناسب وبجلسة 12 أكتوبر 2023، حضر وكيل المجني عليها وقدم إعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض.

تقديم البلاغ

كان شعبان سعيد محامي الفنانة منى زكى، قدم بلاغًا للنائب العام ضد المتهم، اتهمه خلاله بعرض مقطع مرئي على موقع (اليوتيوب) يسئ فيه إلى الوسط الفني والفنانين وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا اعز.

وقال المحامي في صحيفة الدعوى، إن المتهم أسند عبارات تتضمن سب للمجني عليها وقذف لها وللوسط الفني ونشر هذا المقطع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع اليوتيوب عبر القناة الخاصة بالمشكو في حقه.