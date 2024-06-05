مصطفى قمر يكشف عن كواليس بداية مسيرته

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى قمر خلال ضيافته على برنامج أجمد 7، الذي تقدمه جيهان عبدالله، عبر نجوم إف إم، عن عمل ابنه تيام في التمثيل، وكشف خلال الحوار كواليس في بداية مسيرته الفنية.

مصطفى قمر يتحدث عن حبه للموسيقى

وقال مصطفى قمر: “الغناء هواية بدأت في المرحلة الثانوية ثم الجامعة، حيث كنت اصطحب الجيتار معي للجامعة، ولقد تأثرت بعدة مدارس فنية ما يين الشرقي والغربي، حيث تأثرت بمدرسة محمد فوزي، أيضًا على المستوى الغربي تأثرت بمدرستي إلفيس بريسلي ومايكل جاكسون، ومن أبرز الأغاني التي أعتز بها في مشواري الفني سكة العاشقين، بسلم عليك، منايا، وأصحاب ولا بيزنس”.

مصطفى قمر يتحدث عن ابنه تيام

وتابع مصطفى قمر: “هو يركز أكثر في التمثيل عن الموسيقى، على عكس إياد ابني الأكبر فهو الأكثر انجذابًا للموسيقى ويمكنه العزف جيدًا.. تيام حاليًا يلحق بورش التمثيل لتطوير مستواه التمثيلي، وكان بين عدد من الممثلين الذي تنافسوا في المراحل النهائية لتقديم فيلم Aladdin قبل اختيار مينا مسعود لتقديم الدور في النهاية، عندما قدمت أنا وتيام أول مشهد لنا سويًا في فيلم أولاد حريم كريم، قال لي وقتها: أنت مش عارف أنا إحساسي إيه دلوقتي إني هكون بطل معاك في فيلم، وأنا حسيت ده في عينيه”.

آخر أفلام مصطفى قمر

كان آخر أعمال مصطفى قمر، هو أولاد حريم كريم، والذي عُرض في السينمات في شهر أغسطس من العام الماضي، بموسم أفلام الصيف، وحصد وقتها إيرادات 8 ملايين و335 ألف جنيه، أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، فيما تظهر خلاله ريهام عبدالغفور ضيف شرف، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم



والعمل يمثل الجزء الثاني من فيلم حريم كريم المعروض في 2005، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل في قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

وايضا شارك مساء الأحد 28 أبريل الماضي في إحياء الحفل الثاني ضمن حفلات مشروع "100 سنة غنا"، وأقيم الحفل في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تناول الحفل أهم محطات الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي، وشارك فيه علي الحجار، ونادية مصطفى، ومصطفى قمر، وسهيلة بهجت، وسمير عزمى، وشيماء يسرى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق، وبحضور الدكتور منير محمد فوزي، نجل الفنان الراحل محمد فوزي

