نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد توفيق يشوق جمهوره بعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان وليد توفيق جمهوره بعمل فني جديد من خلال فيديو قام بمشاركته مع جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “توفيق” على الفيديو قائلًا: "انتظرونا قريبا".

https://www.instagram.com/reel/C7zNyjgohLs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

أحدث أعمال وليد توفيق الغنائية

وطرح الفنان وليد توفيق مؤخرا احدث أعماله الغنائية بعنوان “لسه بيسألوني”، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تفاصيل أغنية لسة بيسألوني

ياما لسه بيسألوني من ألحان وغناء النجم وليد توفيق وكلمات الشاعر عاصم حسين وتوزيع باسم منير من إنتاج شركة روتانا".

كلمات أغنية “لسة بيسألوني”

ياما لسه بيسألوني

عن غرامك يا عيوني

عن غرامك يا عيوني

حتى وانت بعيد يا غالي

لسه بردو بيحسدوني

لسه بردو بيحسدوني

ياما لسه بيسألوني

عن غرامك يا عيوني

عن غرامك يا عيوني

حتى وانت بعيد يا غالي

لسه بردو بيحسدوني

لسه بردو بيحسدوني

الليالي عذبوني

حيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

الليالي عذبوني

وحيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

ياما لسه بيسألوني

بيسألوني عن غرامك

يا عيوني

قالو باعك قالو سابك

قالو ويلك من عذابك

لما شافو فعيني صورتك

لامو قلبي وجرّحوني

قالو باعك قالو سابك

قالو ويلك من عذابك

لما شافو فعيني صورتك

لامو قلبي وجرّحوني

والليالي عذبوني

حيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

الليالي عذبوني

وحيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

ياما لسه بيسألوني

بيسألوني عن غرامك

يا عيوني

ياما حاولو يوهموني

ياما صحو نار ظنوني

وما قالو مش حترجع

قلت راجع صدقوني





ياما حاولو يوهموني

ياما صحو نار ظنوني

ياما قالو مش حترجع

قلت راجع صدقوني





والليالي عذبوني

حيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

والليالي عذبوني

وحيروني وسهروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

العوازل آه يا ناري

كل ما انسى يفكروني

ياما لسه بيسألوني

بيسألوني عن غرامك

يا عيوني