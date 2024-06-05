نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من إيطاليا.. إليسا تستمتع بإجازتها الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اليسا جمهورها بصورة لها من ايطاليا تستمتع من خلالها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام".

وعلقت “اليسا” على الصورة قائلة: "يوم جيد احبابي".

تفاصيل ألبوم إليسا أنا سكتين



يضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية تتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وفيما يلي قائمة بأغاني ألبوم "أنا سكتين"، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية سكتين

تِـسمَحلي أقَـدِّم نَفسِي لِـيك مِن غِـير زِوَاق

مِـن غِير غُمُوض مِن غِير مُـبَالغَة أَو اِدِّعَـاء

أَنَـا مُـمكِن أَبقىَ فَــرحَـة عَلىَ صُــورِة لُــقَـا

أَو صَدمَة مِش مُحـتَمَلَة عَلىَ صُـورِة فُـرَاق

دَا مِش اِنفِصَام شَخصِيَّة دِي مَزَايَا وعُيوب

فَـ يَارِيت تِـشُوفـنِي صَحّ وَأنَا قُدَّام عِينِـيك

لَو نَاوي خِير هَدخُل عَشَان خَاطرَك حُروب

مِـش نَـاوي يِـبقىَ طَبـيعِي هَـتمَـرَّد عَـلِـيـك

أَنَـا بِـاختِـصَار وِفِي كِـلمِـتِـيِن

أنَا سِكِّـتِـيِـن

حِلم وكَابُـوس

ضِحك ودمُوع

جَنَّة وجَحِيِم

خَلِّيك بَقى معَايَا فِي السَّليم

دَا أنا نُقطِتِيِن

وَأقـــرَب مَـــــسَـافَـة لِــيَّـا خَــطّ مُـستَقِـيِم

أَنَـا بِـاختِـصَار وِفِي كِـلمِـتِـيِن

أنَا سِكِّـتِـيِـن

حِلم وكَابُـوس

ضِحك ودمُوع

جَنَّة وجَحِيِم

خَلِّيك بَقى معَايَا فِي السَّليم

دَا أنا نُقطِتِيِن

وَأقـــرَب مَـــــسَـافَـة لِــيَّـا خَــطّ مُـستَقِـيِم

تِـسمَـحلي بَـسّ أعرَف سَوا رَايحِيِن لِـفِـيِـن

نَـاوي نِــبقىَ عِـشرَة وَالا مَـعرِفِـة يُـومِـيِـن

عَــلشَـان بُــنَـاءً عَ اللِـي جُـــوَّاك نَـاحـيِـتِـي

هَـتشُوف معَاك شَخصِيَّة مِ الـشَّخصِيِّـتِـيِـن

أَنَـا بِـاختِـصَار وِفِي كِـلمِـتِـيِن

أنَا سِكِّـتِـيِـن

حِلم وكَابُـوس

ضِحك ودمُوع

جَنَّة وجَحِيِم

خَلِّيك بَقى معَايَا فِي السَّليم

دَا أنا نُقطِتِيِن

وَأقـــرَب مَـــــسَـافَـة لِــيَّـا خَــطّ مُـستَقِـيِم

أَنَـا بِـاختِـصَار وِفِي كِـلمِـتِـيِن

أنَا سِكِّـتِـيِـن

حِلم وكَابُـوس

ضِحك ودمُوع

جَنَّة وجَحِيِم

خَلِّيك بَقى معَايَا فِي السَّليم

دَا أنا نُقطِتِيِن

وَأقـــرَب مَـــــسَـافَـة لِــيَّـا خَــطّ مُـستَقِـيِم



أغاني ألبوم إليسا “أنا سكتين”

"فرحانة معاك"، كلمات نادر عبدالله، ألحان Ghokhan Ors، توزيع أحمد ابراهيم، اغنية "كلّو وهم"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، اغنية "العقد"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، اغنية "شو كان بيمنعك"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ، اغنية "النظرة الأولى"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

اغنية "من أول السطر"، كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جلال حمداوي، اغنية "نظرات"، كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، اغنية "حلالي"، كلمات نادر عبدالله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد ابراهيم، اغنية "حظي ضحكلي"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، اغنية "خوليو وفيروز"، كلمات وألحان وتوزيه محمد رحيم.

آخر أعمال إليسا

وكانت آخر أعمال إليسا هي أغنية «ماتندم على شي»، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وتجاوزت 12 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وايضا أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.