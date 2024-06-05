نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شذى حسون طرحت أغنيتها الدرامية "بنادي عليك" من أسوان المصرية! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ترقب وإنتظار، صدرت أحدث أغنيات النجمة العراقية شذى حسون بعنوان "بنادي عليك" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند العالمية.

أغنية "بنادي عليك" باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي درامي من حيث الكلمة واللحن، وتناولت موضوع الإهمال وعدم الإهتمام بالشريكة، حيث يتحول الحب عند الرجل إلى موضوع عادي جدا، وتُصبح كرامة الأنثى فوق أي إعتبار.

تفاصيل أغنية “بنادي عليك”

صُورت أغنية "بنادي عليك" في أسوان أحد المناطق المصرية المميزة، وظهرت معالم أسوان الجميلة ومتاحفها وصخورها ونيلها وغيرها من المشاهد الجمالية التي حرصت على إبرازها المخرجة المصرية بتول عرفة.

وتُعتبر أغنية "بنادي عليك" أولى أغنيات ميني ألبوم شذى حسون الجديد الذي يضم أربع أغنيات باللهجة المصرية بعناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة"، وصُورت جميعها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية "بنادي عليك" من كلمات فضل الراوي والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

آخر أعمال شذى حسون



سبق وطرحت شذى حسون أغنية بعنوان حلم عمري، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا مع الجمهور فور طرحها، وجاءت كلمات أغنية حلم عمري كالتالي: حلم عمري اتحقق الليلة دي خلاص، ايدي في ايدك يا حبيبي قصاد الناس.. دي اللحظة اللي أنا بستناها بقالي سنين.. فرحة عمرنا يا حبيبي احنا الاتنين.. شوف كنا بنحلم من امتى وخلاص.. بقينا لبعض أنا وأنت وخلاص.. بقينا لبعض أنا وأنت من الليلة في بيت واحد بس هيجمعنا.