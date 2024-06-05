نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تكتسح دور العرض السعودي بفيلم "تاني تاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل فيلم "تاني تاني” للنجمة غادة عبد الرازق، والفنان أحمد آدم، شباك إيرادات شباك التذاكر خلال الاسبوع الأول من عرضه، فحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري بجانب السعودي بعد طرحه في صالات العرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت مليون و200 ألف ريال سعودي بما يعادل 15 مليونًا و235 ألف جنيه مصري، خلال 6 أيام فقط من عرضه.

واستطاع تاني تاني أن يدخل قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي محتلًا المرتبة السادسة أمام باقي الأفلام المعروضة هناك، خاصة وأن طبيعة الفيلم الكوميدية هي المحببة للجمهور السعودي والذي يحرص دائمًا على الذهاب للسينمات لمشاهدة الأعمال الكوميدية.

تفاصيل فيلم “تاني تاني”

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم “تاني تاني”

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.