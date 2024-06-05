بهذه الطريقة باسم سمرة يمازح محمد إمام

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الشركة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد امام، عبرحسابها، فيديو ترويجي ساخر يتحدث فيه محمد إمام عن سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة، لكن باسم سمرة كان له رأي آخر.

باسم سمرة يمازح محمد امام

قال محمد إمام في الفيديو: أنا سعيد بتجربة فيلم "اللعب مع العيال" جدا، وكانت رحلة جميلة مع كل أبطال العمل بصراحة، وأنا من زمان كان نفسي اشتغل مع الأستاذ الكبير شريف عرفة، يعني كان حلم من أحلاني إني اشتغل مع الأستاذ شريف عرفة، ثم يدخل الفنان باسم سمرة في الكادر بنظرة متوعدة لمحمد ويمسك بيده بشدة فيقول الأخير: وهو في قمة الرعب: وباسم السمرة.

تفاصيل برومو فيلم "اللعب مع العيال"

كانت الشركة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال" طرحت الإعلان الرسمي له استعدادا لعرضه في موسم عيد الأضحى 2024، ويبدأ الإعلان مع محمد إمام الذي يبدو أنه تائه في الصحراء ويكتشف فصل دراسي مهجور، ثم يلتقي بـ "باسم سمرة" الذي يبدو أنه زعيم قبيلة ويظن أن محمد إمام جاسوس، ثم نرى محمد إمام يتعرف على مجموعة من الأطفال وفتيات من القبائل ويطلبون منه أن يقوم بتدريسهم.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

محافظات تصوير فيلم "اللعب مع العيال"

وتم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ودمياط، ومطروح والقاهرة، داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم".

قصة فيلم "اللعب مع العيال"

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.