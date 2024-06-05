نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي برفقة ماجد الكدواني في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمود البزاوي متابعيه على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له برفقة النجم ماجد الكدواني.





وظهر محمود البزاوي في الصورة برفقة ماجد الكدواني، وعلق عليها قائلًا: "العربي سيطرة والمر بزيادة".

آخر أعمال محمود البزاري

من جانب آخر شارك الفنان القدير محمود البزاوي في ٦ أعمال في السباق الرمضاني الماضي وأبرزهم مسلسل “بابا جه” ومسلسل “محارب” ومسلسل “كوبرا” ومسلسل “جودر” ومسلسل “مسار إجباري" ومسلسل “للاذكياء فقط”.

أحدث أعمال محمود البزاوي

جدير بالذكر أن النجم محمود البزاوي، تصوير فيلم “محو أمنية ” من بطولة الفنان مصطفى خاطر.

أبطال فيلم “ محو أمنية ”

ويقوم ببطولة العمل كل من داليا البحيري، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، ومحمد أبو داوود، منة فضالي، أيمن عزب وآخرين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال ماجد الكدواني

وكان اخر اعمال ماجد الكدواني هو فيلم أبو نسب، وعُرض العمل في ديسمبر الماضي، وشارك في بطولته مع محمد إمام، وحصد وقتها إيرادات اقتربت من 55 مليون جنيه، وقدم الكدواني خلال أحداث أبو نسب شخصية داوود وهو زعيم عصابة يملك تاريخ إجرامي كبير، ويخرج من السجن في بداية الفيلم، ليتقابل مع عريس ابنته ياسمين صبري والذي لعب دوره محمد إمام، ويدخلا سويًا في العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية، والعمل من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي.