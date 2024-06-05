نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم 'وداعا حمدي'.. أحدث أعمال شيرين رضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة شيرين رضا على فيلم جديد يحمل اسم وداعًا حمدي، يشاركها بطولته آية سماحة وانتصار، وذلك بعدما حققت خلال الفترة الماضية نجاحًا ملحوظًا في السينما من خلال فيلم رحلة 404، وفي التلفزيون مسلسل وبينا معاد.

اخر اعمال شيرين رضا في السينما

وسبق، عُرض لـ شيرين رضا في الفترة الماضية فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر، ويدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخوضها منى زكي من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأيام تحدث مفاجأة تقلب حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تُكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه لطريق آخر، مما يدخلها في أزمات عديدة خلال الأحداث.

وايضا فيلم "الملكة" الذى طرح في دور العرض يوم الخميس الماضى أيضًا، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وفيلم "مقسوم" الذى انطلق عرضه يوم الخميس الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، هانى خليفة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

اخر اعمال شيرين رضا الدرامية

وفي التليفزيون كان آخر أعمالها مسلسل وبينا ميعاد 2، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حيث تتزوج شيرين رضا من صبري فواز، ويدخلان في صراعات عديدة مع أولادهما، حيث لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها، بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.