تعرف على تفاصيل ألبوم عنبة الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب عنبة عبر خاصية Stories علي موقع انستجرام، عن تفاصيل ألبومه المقبل المقرر طرحه قريبا.

تفاصيل ألبوم عنبة الجديد

نشر عنبة أسماء أغاني ألبومه الجديد المكون من 5 أغاني، كاتبا: "هيبقى 5 أغاني إن شاء الله عم الحته، سیطرة، بالحب، المعلم، ضد العالم دی أسماء الأغاني"، ونشر بعدها Story جاء بها: "وقفة العيد ميعادنا على اليوتيوب".

أعمال عنبة في رمضان 2024

ومن ناحية اخري، شارك عنبة في رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة"، المكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024،المسلسل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، وسيد رجب، وسما إبراهيم، وجيهان الشماشرجي، ودنيا ماهر، تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة

اخر اعمال عنبة

وكان اخر اعمال عنبة هو مشاركته في رمضان 2023 بمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء السيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وايضا قدم فيلم "عصابة عظيمة"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

اخر اغاني عنبة

وتعاون كلا من المطرب عنبة ومسلم في أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تحمل اسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم إكس وألحان وتوزيع مسلم، وتقول كلمات الأغنية: "سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد أو ي مزعلك أعمل محضر، أي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العين مهما تشب مش هتجيب، لواتقمصت وزعلت فجأة رن علي فجأة خليه يراضيك النية غامقة سودة نسكويك يا ميكس نايتي علي بسكويت.

