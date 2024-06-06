نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يطرح أغنية "ملعونة المشاعر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد شاهين، منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملعونة المشاعر"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.





تفاصيل أغنية ملعونة المشاعر

ويتعاون مع محمد شاهين في أغنية ملعونة المشاعر، كلمات أحمد شكري، الحان وليد سامي، توزيع شندي وخليل، تسجيل وميكس وماستر شندي وخليل، جيتارات أحمد حسين، صولو أورج محمود شاهين، ستايلست رانيا نور، مونتاج الوان الصورة حسب الله، تصميم الفيديو محمد عواد.

كلمات أغنية ملعونة المشاعر

الحلو كله اتنسىٰ.. ومعاك عرفت الأسىٰ...

ساكت لعل وعسىٰ.... الاقيك في يوم قدرت





يااخي ملعون اللي يدي حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه...

يااخي ملعونة المشاعر اللي تعذب صاحبها.. وتقلل من مقامه





ولا فاد ملام وكلام... ولا شوفت شي ملموس

انا كان ناقصني علام... ومعاك أخدت دروس

طَبعك غريب فيه خَلل... وفقدت فيك الامل...

إمتى اللي مال اتعدل... في طريق وداعنا هادوس





يااخي ملعون اللي يدي حد اكتر من مقامه...

ويزود في اهتمامه...

يااخي ملعونة المشاعر اللي تعذب صاحبها.. وتقلل من مقامه





ولا ع الندالة عتاب... ولا ع المريض فيه حَرج

مابقتش م الاحباب... من قلبي حبك خرج





يااخي ملعون اللي يدي حد اكتر من مقامه...

ويزود في اهتمامه...

يااخي ملعونة المشاعر اللي تعذب صاحبها.. وتقلل من مقامه





آخر أعمال محمد شاهين

يذكر أن آخر أعمال محمد شاهين طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الله يوفق" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، جيتار مصطفى أصلان.





كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "متعشم في مين" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".