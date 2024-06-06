تعلمنا منها الجدعنة.. أشرف زكي عن سميحة أيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان، عن تاريخ الفنانة سميحة أيوب، موضحًا أنها قدمت فنًا عريقًا، وذلك على هامش تكريمها في فعاليات أمسيات بهجة الروح سيدة المسرح وسيدة القلوب والتي تقام في دار الأوبرا.

تكريم الفنانة سميحة أيوب

وقال أشرف زكي أثناء تكريم الفنانة سميحة أيوب ضمن فعاليات أمسيات بهجة الروح من الأوبرا: سميحة أيوب جزء من تاريخ مصر والعروبة وإحنا اتعلمنا منها، وعرضنا عليها تكون رئيسة النقابة رفضت.. تعلمنا منها الجدعنة وحب الناس.

تفاصيل أمسية سيدة المسرح وسيدة القلوب

واستمرارًا لـ فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم، تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري أمسية من سلسلة بهجة الروح بعنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب تكريمًا للفنانة القديرة سميحة أيوب وإعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت وبحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح وذلك في السابعة مساء الأربعاء 5 يونيو على المسرح الصغير.

أعمال سميحة أيوب

وشاركت الفنانة سميحة أيوب في العديد من الأعمال الفنية والتي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها مسلسل نقل عام بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة، ريم البارودي، نهلة سلامة، ودينا.

كما شاركت سميحة أيوب في مسلسل انحراف الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، بالتعاون مع روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن تأليف مصطفى شهيب.

وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين أبرزهم أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، لوسي، محمد لطفي، كما تواصل سميحة أيوب لتصوير مشاهدها في مسلسل جديد يحمل اسم جروب العيلة بالتعاون مع رشا المهدي، محمود عبد المغني، وأحمد سعيد عبد الغني.

آخر أعمال أشرف زكي

يذكر أن آخر أعمال أشرف زكي كان مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024 كضيف شرف، وكان من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، هلا السعيد، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.