نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب تكشف عن سبب رفض زكي طليمات لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سميحة أيوب خلال تكريمها من دار الأوبرا تفاصيل بداياتها الفنية، وبعض المواقف التي جمعتها بالفنانين توفيق الدقن، وعبد السلام محمد، موضحة أن أول مكافأة في حياتها الفنية كانت 6 جنيهات، مشيرة إلى أهمية المرأة في الوقت الحالي.

سبب رفض زكي طليمات لها

وتحدثت سميحة أيوب خلال تكريمها في الأوبرا، ضمن أمسيات بهجة الروح سيدة المسرح وسيدة القلوب قائلة: في بدايتي زكي طليمات كان مستهيف منظري لأنهم كانوا عايزين بنات حلوين للمسرح، وكان رافضني في اللجنة لكن اللي أصر عليا جورج بيه أبيض، وخدوني في البداية طالبة مستمعة، وفي يوم إداني مشهد حفظته ولما عملته قالي لأول مرة بيخوني ذكائي، ومنحني 6 جنيه مكافأة.

سبب توقف توفيق الدقن عن الشرب

وأضافت: عبد السلام محمد وتوفيق الدقن كانوا بيشربوا، وكان عندنا مسرحية وأنا مضطرة أسافر، فقررت أعمل أمر إداري بتولي توفيق الدقن للمسرح، وجبت توفيق قلت له كل دول مبثقش فيهم إلا أنت، ولما رجعت من السفر قالولي انتي عملتي اي دا مشربش نقطة، وكان يمسك عبد السلام يقوله شممني بوقك.

واستكملت سميحة أيوب حديثها عن أهمية المرأة في الوقت الحالي قائلة: أنتم عايزين تمحوا الست من الوجود ليه؟، دي الأم هي كل حاجة في الدنيا، الست ربنا اداها قوة تحمل أكثر من الراجل، واداها حمول كثيرة لكنها بناءة، الست بتبدع وبتكون رئيسة جمهورية وهي الأصل في الحياة.

وفي السياق ذاته، تحدث الفنان رشوان توفيق عن بعض المواقف التي جمعته بالفنانة سميحة أيوب قائلا: عمرها ما حرمت حد من الرزق، وفي مرة سهير البابلي كانت طايحة وقالت عايز ة حسين فهمي ومجموعة نجوم، لكن سميحة لأنها مديرة قوية قالت لها محدش هيشتغل أدوار غير حسن عابدين ورشوان توفيق.

أمسية سيدة المسرح وسيدة القلوب

انطلقت أمسية فنية خاصة تحت عنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، لتكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب في دار الأوبرا المصرية، بدعم من وزارة الثقافة، ورئيس دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رشوان توفيق، سميرة عبدالعزيز، محمد أبو داود، ميدو عادل، وغيرهم.