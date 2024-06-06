نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسريحة غريبة.. فيفي عبدة تثير الجدل وتتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا فور ظهورها بإطلالة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فخلال الفترة الماضية، انتشر إعلان لها وهي ترتدي ملابس لشركة بالنسياجا، وهي أحد شركات المقاطعة الداعمة لإسرائيل في حربها ضد فلسطين، مما أثار غضب الجمهور.

وظهرت فيفي عبده في فيديو خاص بإعلان مجلة بلاستيك على الإنستجرام، وارتدت ملابس من شركة بالنسياجا Balenciaga الداعمة لإسرائيل، والذي أثار غضب الجمهور، وأوضح أنها لا يعني أن تهتم بدعم فلسطين وغزة، ولا تهتم بحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وكانت إطلالة فيفي عبدة بإعلان بلاستيك غير مألوفة، وكانت الإطلالة بالون الأسود، مع نظارة شمس وشعر مستعار طويل، كما ظهرت بإطلالة شبابية، إذ ارتدت بنطلون ليجن باللون الكحلي مع قميص طويل ذا أكمام طويلة باللون الرمادي ولا يحمل أي نقوشات.

وتعرضت فيفي عبده لموجة من السخرية، بعد ظهورها في إعلان بلاستيك، وجاءت التعليقات كالتالي، فيفي كاردشيان، وإيه يا فوفا عايزة مننا إيه، بنحبك يا فوفا، ملكة، 5 اموااه، وغيرها من التعليقات الساخرة من إطلالة فيفي عبده الأخيرة.