نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يثير تشويق الجمهور بطرحه البوستر الدعائي لـ "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد فهمي منذ قليل، لفيلمه الجديد “عصابة الماكس” بنشر البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

ونشر أحمد فهمي البوستر الدعائي، معلقًا: «السكة لسه طويلة.. فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية، عصابة الماكس».

بطريقة خاصة.. أبطال فيلم "عصابة المكس" يكشفون تفاصيل شخصياتهم

كما طرحت منذ قليل الشركة المنتجة لفيلم “عصابة الماكس” فيديو طريف لأبطاله، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، وتحدث كل منهم عن تفاصيل دوره بطريقة مضحكة، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

علق أحمد فهمي على الفنان الذي من الممكن أن يقدم دور البطل، قائلًا: “صلاح عبد الله ينفع يعمل دور المكسيكي.. متخيلين وهو بيقول يا لوزة”.

بينما كشفت روبي عن تفاصيل شخصيتها، قائلة: “هو دور مختلف عن كل أدواري.. بعمل حبيبة البطل”.

أما النجمة لبلبة قالت: “كان في انضباط كبير في الفيلم محصلش”، وقام حاتم صلاح بطريقة طريفة “سر حبي في شنبي.. بحبه زي أخويا”.

وعن كواليس العمل علق أوس أوس، علق قائلًا: “أول ما صلاح عبد الله يفتح بوؤه أنا وحاتم صلاح بنموت من الضحك”.

أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.