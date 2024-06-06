بهذه الطريقة.. رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية كلموني

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر المطرب رامي جمال عن سعادته بنجاح أحدث أعماله الغنائية، واحتفل بتصدر أغنيته التي تحمل عنوان بيكلموني من ألبوم خليني أشوفك، قائمة الأغاني الأكثر في مصر لهذا الأسبوع.

أغنية بيكلموني لرامي جمال

وكان قد تصدر رامي جمال مؤخرًا، بأغنية بيكلموني التريند، في عدد من الدول العربية، حيث نشر عبر حسابه بـ«إنستجرام»، قائلًا: «تريند 1 مصر والسعودية والكويت، شكرا من قلب قلبي.. فعلا النجاح ده بسببكم أنتم، شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم، وشركتي وكل التيم بتاعي».



كلمات أغنية بيكلموني



وتقول كلمات الأغنية: بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام

تفاصيل ألبوم خليني أشوفك

ضم ألبوم «خليني أشوفك» لرامي جمال الذي طرحه مؤخرا، 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»