فن ومشاهير

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل "الحرام"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد جمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بداية تصويره مسلسل “ الحرام ” حيث نشر مجموعة صور من الكواليس وعلق عليها "  حصري من تصوير مسلسل "الحرام" مع ألمع نجوم الشاشة المصرية " 

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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 
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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 
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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 
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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 
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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 
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محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام" 

آخر أعمال محمد جمعة 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة مسلسل “ صلة رحم” في السباق الرمضاني الماضي الذى حقق نجاحًا  ساحقًا  عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

أبطال  مسلسل “ صلة رحم ” 

شارك في بطولة مسلسل “ صلة رحم” الفنان إياد نصار والفنانة يسرا اللوزي والفنانة أسماء  أبو اليزيد والفنان محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين والفنانات. 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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