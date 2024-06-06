القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد جمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بداية تصويره مسلسل “ الحرام ” حيث نشر مجموعة صور من الكواليس وعلق عليها " حصري من تصوير مسلسل "الحرام" مع ألمع نجوم الشاشة المصرية "

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

محمد جمعة يبدأ تصوير مسلسل " الحرام"

آخر أعمال محمد جمعة

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة مسلسل “ صلة رحم” في السباق الرمضاني الماضي الذى حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل “ صلة رحم ”

شارك في بطولة مسلسل “ صلة رحم” الفنان إياد نصار والفنانة يسرا اللوزي والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنان محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.