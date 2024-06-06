ياسمين رئيس تتعاقد على مسلسل جديد

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل جديد سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

ومن المقرر أن يتولى تأليفه محمد سليمان عبد المالك ويبدأ التعاقد مع باقي الأبطال.

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبًا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.

احتفال ياسمين رئيس بحفل زفافها



وعلى صعيد آخر، احتفلت مساء أمس الفنانة ياسمين رئيس بكتب كتابها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز داخل القلعة ووسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول عدد كبير من محبي ياسمين رئيس فيديو لها أثناء التحضيرات النهائية لحفل كتب الكتاب داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وأثناء اعدادها للوك الجديد التى ظهرت به خلال حفل كتب الكتاب

وظهرت النجمة ياسمين رئيس بفستان من تصميم نور عزازي ومكياج ميرنا قزمان وشعر جوني وستايلست ندى حسام وتم التعاون مع مصور الفوتوغرافيا دانيال صليب.