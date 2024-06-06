تعرف على تفاصيل دور أحمد عبد الله محمود في "شمس الزناتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد عبد الله محمود على المشاركة في فيلم “ شمس الزناتي” للنجم محمد إمام وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة به.

ويجسد دور والده النجم الراحل عبد الله محمود خلال فيلم شمس الزناتي الذي سبق وقد تولى بطولته الزعيم عادل إمام

اعتذر الفنان طه دسوقي عن فيلم “ شمس الزناتي” الذي من المقرر طرحه عيد الاضحى المقبل.

ويأتي ذلك الاعتذار لانشغاله بمشروع فني مع الفنان عصام عمر،كما تعاقدت أسماء جلال علي المشاركة في فيلم شمس الزناتي مؤخرًا، وذلك بعد اعتذار أمينة خليل عن الدور لإنشغالها بأعمال أخرى، وتستعد أسماء لبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد خارج مصر وبالتحديد في المجر.

فيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.