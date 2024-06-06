نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي ينشر صورة له من كواليس مسلسل "٦ شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان نور النبوي صورة له من كواليس مسلسله الجديد “ ٦ شهور” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

ويعتبر العمل مكون من ١٠ حلقات ومن إنتاج منصة شاهد وتشاركه البطولة نور ايهاب.

يستعد حاليًا الفنان الشاب نور النبوي لتصوير مسلسل "6 شهور" وهذا المسلسل يعد هو أول بطولة مطلقة له في الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم الحريفة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة watch it.

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.