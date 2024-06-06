بعد غيابها العام الماضي.. أمينة خليل تخوض رمضان 2025 بهذا العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أمينة خليل للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، بعمل درامي جديد من إنتاج ميديا هاب سعدي - جوهر، بعد أن تغيبت رمضان الماضي عن المشاركة واكتفت بدورها كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بشخصيتها الحقيقية، والحشاشين، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وحسب مصادر صحفية ستشارك أمينة خليل في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل لام شمسية، ومن المفترض أن تستأنف الشركة المنتجة في الفترة القادمة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال أمينة خليل

يعتبر آخر الأعمال التي شاركت فيها أمينة خليل هو فيلم شقو، والعمل من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وشارك فيه كل من: دينا الشربيني، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



تصريحات أمينة خليل



وقالت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج عرب وود: شخصية فتنة مختلفة تماما عن أي حاجة قدمتها في السابق، فهي راقصة في كبارية، والعمل قصته أيضًا مختلفة.

وعن تحضيراتها للشخصية أوضحت أمينة خليل، أن الدور لم يكن مجهد أثناء التصوير، معلقة: الدور مكنش مجهد في التصوير، لكن كان مجهد أنه يطلع كنت باخد عدد ساعات للتحضير من باروكة وتفاصيل اللبس والمكياج عشان اللوك يظهر.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسي كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو

ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.