نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان: "عادل إمام أبويا وتعلمت منه الكثير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج “حواديت الناس”الفنان خالد سرحان وتحدث سرحان عن ذكرياته مع الزعيم عادل إمام خلال اللقاء.

حيث أعرب الفنان خالد سرحان عن اعتباره "الزعيم" عادل إمام بمثابة والده الفني ونموذجًا يحتذى به للفنانين، مؤكدًا أنه تعلم منه كل ما يتعلق بالفن بشكل صحيح، بما في ذلك الالتزام بمواعيد التصوير والتمسك بالنص السينمائي، بالإضافة إلى عشق الفن واحترام المخرج، حتى وإن كان في بداية مسيرته.

وتابع حديثه أن كواليس أعمال عادل إمام تتسم بالجدية والهدوء، خالية من التهاون أو التهريج. وأوضح أن عادل إمام يصل إلى موقع التصوير قبل الوقت المحدد، ويقوم بمذاكرة مشاهده بدقة قبل بدء التصوير. كما أكد سرحان على العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالزعيم وأسرته، مشيرًا إلى صداقته بأولاده وتواصله المستمر معهم، وحضوره عيد ميلاد عادل إمام في العام الماضي.