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هالة خليل وفريق "كايروتا" في معكم منى الشاذلي الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة من برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة "ON" كل من المخرجة الكبيرة هالة خليل وأعضاء فرقة كايروتا النسائية.

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تتحدث هالة خليل عن كواليس مجموعة من أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني وروت كيف أقنعت الكينج محمد منير أن يغني أغنية أول أفلامها دون مقابل مادي وكيف امتدت العلاقة بينهما بعد هذا العمل.

وفي سياق آخر، تقدم فرقة كايروتا النسائية مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي قدمت على الساحة الغنائية عبر ٣٠ عامًا والتي كانت الأنجح والأكثر انتشارًا وقت صدورها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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