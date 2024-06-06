نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العمل على جزء جديد من Happy Gilmore بمشاركة آدم ساندلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الكوميدي روب سكندير عن أن التجهيز لجزء جديد من فيلم الكوميديا Happy Gilmore قيد العمل في الوقت الحالي.

ووفق ديلي ميل، تحدث روب في لقاء تليفزيوني جديد عن تحضيرات الفيلم، وكشف أن التصوير ينطلق قريبًا بمشاركة آدم ساندلر في دور البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم آدم ساندلر في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد أحدث أفلامه الذي سيكون من إنتاج شركة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته النجم جورج كلوني، ويجرى تصويره حاليًا في إيطاليا.

وكانت قد طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم جديد للنجم آدم ساندلر بعنوان Spaceman، وهو فيلم يبتعد به آدم عن نمط أعماله السينمائية التقليدية الكوميدية.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يجسد به ساندلر شخصية رائد فضاء تشيكي يعثر على فصيلة فريدة من العناكب القادرة على الحديث.

في الوقت نفسه يجتمع الثنائي جورج كلوني وآدم ساندلر في بطولة فيلم سينمائي للمرة الأولى سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس، ويتحدد عنوانه لاحقًا.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد سيكون من إخراج المخرج نواه بومباش، وسيكون أول تعاون بين الثنائي.

عودة لعروض "ستاند أب كوميدي"

يأتي ذلك بعد أن قرر أن يعود نجم الكوميديا الكبير آدم ساندلر لتقديم عروض ستاند أب كوميدي من جديد في جولة تشمل مجموعة عروض ستاند أب كوميدي، يطوف بها آدم ساندلر عبر ما يصل لـ 25 مدينة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تنطلق فعاليات الجولة بداية من شهر نوفمبر المقبل، تحت عنوان تسويقي رسمي هو I Missed You Tour.

والـ 25 مدينة التي سيقدم بها ساندلر العروض، ستكون جميعها في إطار قارة أمريكا الشمالية، ما بين الولايات المتحدة وكندا.

أحدث أعمال "ساندلر"

وكان قد احتفل كل من النجم آدم ساندلر، والنجمة جينفر أنستون بالعرض الخاص الأول لفيلمهما الجديد، Murder Mystery 2.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمي التي أجراها الثنائي للفيلم، استعدادًا، للاحتفال بعرضه في كثير من المدن الأمريكية والأوروبية ضمن حملة الترويج.

وفيلم Murder Mystery 2 يطرح كجزء ثاني من سلسلة أفلام تشويق وكوميديا، تستوحى أحداثها من روايات أجاثا كريستي.

الفيلم سيشارك في بطولته ميلاني لوران، وعديل اختار، وكوهو فيرما، ومارك سترونج وداني بون.