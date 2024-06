جوني ديب بطلًا لفيلم جديد بجانب جيف بردجيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم جوني ديب في بطولة عمل سينمائي جديد، إلى جانب النجم القدير، جيف بريدجز، يطرح بعنوان The Carnival at the End of Days.

ووفق ديلي ميل، سيجسد ديب شخصية الشيطان ضمن أحداث الفيلم الذي ستدور قصته حول نهاية العالم.

وكان قد نفى النجم الكبير جوني ديب ما تردد من شائعات بشأن اعتزاله التمثيل في الفترة الماضية بعد فشل فيلمه الأخير المستوحى من قصة حياة أحد ملوك فرنسا.

ووفق ديلي ميل، في الوقت الحالي يصب جوني ديب تركيزه بشكل أكبر على نمط حياة أكثر هدوء، مع انتقاء أكثر لأعماله السينمائية.

وعاد النجم جوني ديب للمشاركة كوجه إعلاني في حملة دعائية لماركة Dior، وأحد أنواع العطور التي تنتجها الماركة الشهيرة.

هذا النوع من العطور الذي يطلق عليه اسم Sauvage، كان جوني ديب الوجه الإعلاني الرسمي له، قبل أن يتم استبعاده رسميا بسبب ازمة قضية طلاقها من أمبر هرد، التي حصل في النهاية منها على رد اعتبار وتعويض.

أحدث أفلام "ديب"

وكان قد عاد جوني ديب من جديد للسينما، عبر فيلم جديد بعنوان Jeanne du Barry، تدور أحداثه التاريخية في إطار من السيرة الذاتية.

والفيلم الجديد للنجم جوني ديب Jeanne du Barry، هو فيلم سيرة ذاتية يجسد به ديب دور الملك لويس السادس عشر.

الفيلم من إخراج مايوين ويشارك في بطولته، مخرجته مايوين في دور مادام دو باري، وبينيامين لافيرني، ولويس جاريل، وبير ريشار، وميلفيل بوبو، وباسكال جريجوري.

عودة بعد غياب

ويترقب عشاق النجم الكبير جوني ديب عودته المرتقبة لعالم السينما، بعد سنوات قضاها بعيدًا عن الاضواء، بسبب تعرضه للنبذ من صناع السينما في هوليوود بسبب قضية طلاقه من أمبر هرد التي استمرت لعدة سنوات.