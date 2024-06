نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينيه زيلويجر تظهر في اللقطات الأولى من تصوير Bridget Jones' Diary في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة رينيه زيلويجر في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمها الجديد Bridget Jones' Diary في مدينة لندن.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي سيكون جزء رابع من سلسلة أفلام كوميدية شهيرة.

وتستمر التسريبات عن فيلم Bridget Jones القادم بالظهور، عما سيحتويه الفيلم من حبكة درامية تستكمل به السلسلة الناجحة من بطولة رينيه زيلويجر.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيشهد تركيزا على هوس شخصية بريدجيت جونز بفقدانها للوزن، بعد أن كانت تضطر رينيه لاكتساب الوزن في كل مرة يتم تصوير أحد الأجزاء.

وظهرت تفاصيل جديدة عن الجزء الرابع المنتظر من سلسلة أفلام الكوميديا الرومانسية Bridget Jones للنجمة رينيه زيلويجر.

ووفق ديلي ميل، ضمن أحداث الجزء الرابع، ستكون هناك علاقة عاطفية ستجمع بين شخصية زيلويجر، وشاب يصغر عنها بـ 28 عامًا.

ذلك بعد أن كشف النجم هيو جرانت عن إنه بالفعل اطلع على نص الجزء الرابع المنتظر من فيلم Bridget Jones 4 الذي يطرح ضمن سلسلة تحمل العنوان نفسه.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد سيضم احداث مؤثرة وفق شهادة جرانت، وسيكون الرابع بين سلسلة انطلق طرحها بداية من مطلع الألفية.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الجزء الرابع من الفيلم، قد يواجه تأجيل حتى 4 سنوات، بسبب اضراب الممثلين في هوليوود الآن، مع توقعات بعودة نجومه الأصليين للمشاركة به، ومنهم هيو جرانت.

إلغاء مستمر لأعمال جديدة

و من جديد قررت شبكة أمازون الغاء تصوير الموسم الثاني والأخير من النسخة الدرامية للتليفزيون من مسلسل A League Of Their Own.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أعلنت شبكة البث الرقمي التابعة لأمازون Amazon Prime Video أنه لن يكون هناك موسما ثاني من المسلسل، بسبب أزمة اضراب الممثلين في هوليوود التي تسببت في شلل الحياة في مجال السينما والتليفزيون هناك.

عروض خاصة ملغية

أيضًا أعلنت شركة ديزني عن تأجيلها للعرض الخاص للفيلم السينمائي الحي الذي تطرحه من عمل كلاسيكي تابع لها بعنوان Haunted Mansion.

هذا الفيلم الذي كانت ستدور أحداثه في إطار من الرعب الكوميدي، تقرر تأجيل عرضه الخاص رسميًا بسبب أزمة اضراب الممثلين في هوليوود، التي جاءت كخطوة تصعيدية لإضراب الكتاب في هوليوود.