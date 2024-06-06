فيلم جينفر لوبيز الجديد يحقق نسب مشاهدات مفاجئة عبر نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز نجاحًا مميزًا وفق معدلات المشاهدة عبر منصة نتفليكس حسب احصائيات جديدة.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد، حقق مشاهدات وصلت لـ 60 مليون مشاهدة عبر نتفليكس الذي تنتجه ويطرح عن الذكاء الاصطناعي بعنوان Atlas.

وبرغم ما تردد من شائعات الخلاف بين الثنائي، ظهرت أنباء عن أن النجم بن أفليك كان حريصًا على تقديم الدعم المعنوي والمهني لزوجته النجمة جينفر لوبيز خلال تصوير مشاهد فيلمها الجديد ATLAS.

وظهرت النجمة جينفر لوبيز وحيدة في العرض الخاص الترويجي الأول لفيلمها الجديد ATLAS الذي عود من خلاله لأدوار البطولة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للبيز من العرض الخاص للفيلم الجديد، دون حضور زوجها النجم بن أفليك.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي أقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.

أيضًا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت.

عودة للسينما

وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدًا من الأعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون.

هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز.