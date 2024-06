كيليان مورفي يعود بطاقم الكتابة والإخراج الأصلي في فيلم Peaky Blinders

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة على المشروع السينمائي المقتبس من مسلسل Peaky Blinders على أن النسخة السينمائية ستشهد عودة ميرفي مع طاقم الكتابة والإخراج الأصلي للمسلسل.

ووفق ديلي ميل، نتفليكس ستكون مشرفة على إنتاج الفيلم كما كان الأمر بالنسبة للنسخة التليفزيونية.

وفي حوار سابق له على هامش الترويج لفيلمه الجديد "أوبنهايمر"، تحدث الممثل البريطاني كيليان ميرفي عن احتمالية طرح فيلم سينمائي تابع لمسلسله الناجح "بيكي بلايندرز".

ووفق ما جاء في الحوار الذي نقلت "ديلي ميل" جانبا منه، فإن ميرفي لم ينفي احتمالية تقديم عمل سينمائي مكمل لمواسم المسلسل، وقال في الحوار موجهًا حديثه للمعجبين، "لننتظر ونرى".

وكان قد شارك كيليان ميرفي في الايام الماضية في الاحتفال بعروض خاصة لفيلمه الجديد أوبنهايمر، قبل أن يقاطع العرض الخاص للفيلم في نيويورك، لمشاركته في اضراب الممثلين.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.