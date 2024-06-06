ماريون كوتيار تشارك في بطولة الموسم الرابع من The Morning Show

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا ضم النجمة الكبيرة ماريون كوتيار لأبطال الموسم الرابع من المسلسل الناجح The Morning Show.

جينفر أنستون

وتم الإعلان عن ذلك، خلال مشاركة النجمة جينفر أنستون بحدث مميز تم تنظيمه للاحتفاء بمسلسلها الناجح The Morning Show من إنتاج شركة أبل.

ووفق ديلي ميل، الحدث كان من تنظيم شبكة ستديوهات باراماونت، تمهيدًا للإعلان عن طرح موسم جديد للمسلسل.

ذلك بعد أن كشفت النجمة جينفر أنستون عن أكثر ما عانت منه في بداية مسيرتها الفنية في عالم هوليوود، قبل تحقيقها للشهر عبر مسلسل "فريندز".

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، قالت أنستون، أنها كانت تشعر بالاستياء بشدة بسبب اضطرارها لتقبيل الغرباء في تجارب الأداء.

وتستعد النجمة جوليا روبيرتس للظهور في عمل سينمائي كوميدي جديد تشارك في بطولته النجمة جينفر أنيستون سيكون من إنتاج شركة أمازون ستوديوز للإنتاج السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد من المقرر أن يكون من إخراج المخرج السينمائي الأمريكي "ماكس براباكو"، وسيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد الذي من المقرر ان يشهد مشاركة جينفر أنيستون وجوليا روبيرتس لبطولة عمل معا للمرة الأولى، لم يتم الاستقرار على عنوانه الرسمي حتى الآن.

وسيكون الفيلم أحدث الأعمال التي ستظهر في بطولتها جينفر أنيستون، بعد فيلمها الجديد الذي سيطرح بعنوان Murder Mystery 2 في شهر مارس المقبل، وتشارك أنيستون في بطولته النجمة آدم ساندلر.

والفيلم يشارك في إنتاجه، شركة الانتاج السينمائية التابعة للنجمة مارجو روبي مع شركة أمازون، وهي شركة باسم LuckyChap Entertainment تضم مجموعة شركاء من أبرز نجوم هوليوود والبارزين في مجال الانتاج السينمائي.

تفاصيل عن Murder Mystery 2

وتعود قريبًا النجمة جينفر أنستون للظهور في بطولة الفيلم الكوميدي الدرامي Murder Mystery الذي تستوحى قصته من روايات للروائية الكلاسيكية الشهيرة أجاثا كريستي.

والفيلم من بطولة النجم آدم ساندلر في دور باسم نيك سبيتز، وجينفر أنستون تجسد دور باسم أودري سبيتز، ويشارك في أدوار البطولة أيضًا، عديل اختار، ومارك سترونج، وكوهو فيرما، وميلا لوران وزورين فيلانويفا، والفيلم من إخراج جيريمي غارليك وكتابة جيمس فاندربلت.