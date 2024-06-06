نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكل بي جوردون يؤكد مشاركته في بطولة فيلم I Am Legend القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح النجم مايكل بي جوردون عن حماسته للعمل إلى جانب ويل سميث في الجزء الثاني الذي يجرى التحضير له حاليًا من فيلم I Am Legend.

ووفق ديلي ميل، سيشارك بي جوردون في دور البطولة إلى جانب سميث في الفيلم الذي تدور أحداثه حول نهاية العالم.

ويستعد النجم مايكل بي جوردان لمشروع سينمائي جديد، سيكون من إنتاج شركته الخاصة للإنتاج السينمائي.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان T-Minus، وتشرف على توزيع شركة أمازون مترو جولدن مايور التي تشارك أيضًا بالإنتاج.

وقريبًا، تعاون جديد يجمع بين النجم مايكل بي جوردان والمخرج ريان كوجلر، في عمل سينمائي تدور أحداثه في اطار من الحرقة والتشويق.

وتقول ديد لاين، الفيلم الجديد الذي تنتجه شركة ورنور بروز انطلق تصويره بالفعل، على أن يتحدد عنوان طرح رسميًا في وقت لاحق.

وكان قد احتفل النجم مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة، في حضور لعدد من أقرب أصدقائه في مجال السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

فترة نجاحات مميزة

واحتفال مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، تأتي في الوقت نفسه الذي احتفل به بعرض فيلمه الجديد CREED 3.

و الجزء الثالث من سلسلة أفلام كريد، يشهد تجربة الإخراج الأولى للنجم مايكل بي جوردون لهذه السلسلة، حيث يعود لتجسيد شخصية أودونيس كريد.

وتعود لدور البطولة في الفيلم تيسا طومسون في دور بيانكا، وفلوريان مونتينو في دور فيكتور دراجو، ووود هاريس، وفيليسيا رشاد في دور ماري آن كريد.

النجم المنضم حديثًا لأبطال العمل جوناثان ميجورز، الذي يجسد شخصية داميا أندرسون.

تعاون أول

والنجم مايكل بي جوردون نجم فيلم "كريد" الجديد، يستعد لمشاريع سينمائية مستقبلية أبرزها مشروع سيشهد التعاون الأول له مع النجم ويل سميث.

حيث تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.