نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير المصري يسرد شهادة الطبيب عرفان جالاريا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أمير المصري في فيديو عن غزة، وقرأ فيه شهادة الطبيب عرفان جالاريا عن الحرب وفلسطين.

أمير المصري يساند أهالي غزة

ونشر أمير المصري على حسابه الرسمي بـ انستجرام فيديو له عن أصوات غزة، قائلًا: إنه من ضمن الشهادات شهادة الطبيب عرفان جالاريا الذي يقول أنه لم يعد يستطيع أن يعرف كم يتيم جاء له وكم عدد الرصاص الذي في جسمه، وأنه خدم في حروب كثيرة، ولكن الذي رأه في غزة لمدة 10 أيام جعله يتأكد أن الذي يحدث في غزة إبادة جماعية.

ويعتبر أمير المصري من أكثر الأصوات العالمية المساندة لفلسطين وقد شارك مؤخرًا في فيديو " كيف تسرق وطن؟" مع أحمد داش وصدقي صخر وعلا رشدي وياسمينا العبد.

أمير المصري يصور فيلم Giant

ومن ناحية أخرى، يصور أمير المصري في الفترة الحالية فيلم Giant، والذي يجسد فيه دور الملاكم نسيم حميد مع النجم العالمى بيرس بروسنا.

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون.

آخر أعمال أمير المصري

وكانت أحد أعمال الفنان امير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة.

وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لغزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

ومؤخرًا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBc Peacok، NBC كما يعرض له أيضًا المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس