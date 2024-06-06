قصور الثقافة بقنا تشهد فعاليات متنوعة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مواقع فرع ثقافة قنا، أمس الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية التوعية للرواد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للبيئة.

كيف تحافظ على البيئة من تغير المناخ

وعقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "كيف تحافظ على البيئة من تغير المناخ" وتناول أحمد عطا الله، مسئول ثقافي، مفهوم البيئة وخصائصها وأضرار التلوث البيئي وطرق حدوثه، وأشار في حديثة لكيفية المحافظة على البيئة ودور الفرد والمجتمع والمؤسسات في مواجهة ظاهرة التلوث البيئي.

المحافظة على البيئة.. خطوات مضيئة في طريق التنمية

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بأبو تشت محاضرة بعنوان "المحافظة على البيئة.. خطوات مضيئة في طريق التنمية"، وتناولت بها إيمان عوض محاضر تنمية بشرية، كيفية المحافظة على البيئة من خلال الحد من تدمير النظم البيئية بشتى أنواعها والتدهور البيئي الذي يهدد بدوره صحة البشر والحيوان والنبات.

وأكدت بأن عملية المحافظة على البيئة تعد من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أخذها بعين الاعتبار وأن الإنسان محور أى جهد تنموى.

محاضرة أرض مستقبلنا

وضمن الأنشطة المقامة ليوم البيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسةعماد فتحي، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، عقدت مكتبة الطفل والشباب بقفط محاضرة "أرضنا مستقبلنا" أوضح بها محمد صادق موجه تربية اجتماعية، أن النظم التهديدات التي تواجه البيئة، كما نفذ بيت ثقافة نقادة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "اليوم العالمي للبيئة".

