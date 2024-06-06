نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل زفاف جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة جميلة عوض، اليوم بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ داخل أحد فنادق القاهرة بحضور الأهل والأصدقاء.



آخر أعمال أحمد حافظ



وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر.

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال جميلة عوض هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحا وانتشارا حول العالم، والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ



ويذكر أن الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف"، مسلسل " لا تطفئ الشمس"، "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".